Volley B maschile, la Titan Services cade nel derby di Forlì: 3-0

| 01:11 - 22 Dicembre 2019

La Titan Services è stata sconfitta nel derby di Forlì.



Trasferta negativa per la Titan Services che chiude l’anno con una netta sconfitta in quel di Forlì. “A parte il primo set, nel quale non siamo mai stati in partita, gli altri due li abbiamo giocati o, almeno, ci abbiamo provato. – E’ il commento di Stefano Mascetti, allenatore dei sammarinesi, a fine match. – In realtà, oggi, più di così non avremmo potuto fare. Per portare a casa punti ci sarebbe voluta qualche disattenzione in più da parte dei padroni di casa, cosa che non è successa”.





Il tabellino

Querzoli Forlì – Titan Services 3 a 0

FORLI': Mariella 7, Mambelli 18, Gian Maria Olivucci 6, Porcellini 4, Soglia 6, Pirini 6, Silvestroni (L1). N.E.: Berti, Nicolas Kunda, Enrico Olivucci, Casamenti, Cimatti. All. Gabriel Kunda.

TITAN SERVICES: Rondelli 2, Kiva 10, Mondaini 12, Lazzarini, Bernardi 3, Oliva 5, Bacciocchi (L1), Rizzi (L2), Benvenuti 10, Cicconi. All. Stefano Mascetti.

Arbitri: Vieri Santin (1°), Marianna Santoniccolo

PARZIALI: 25-16, 25-21, 25-18

CLASSIFICA. SAMA Portomaggiore 25, Geetit Bologna 25, Arno Volley Castelfranco 24, Erm group San Giustino 22, Zephyr Santo Stefano Magra 21, Sir Safety Spoleto 20, Querzoli Forlì 17, Lupi Estintori Pontedera 14, Laghezza La Spezia 11, Krifi Ferrara 10, Titan Services 7, Energia fluida Cesena 3, Job italia Città di Castello 3, Promo video Perugia 2.