Basket C Silver, il Bellaria ko in casa per mano del forte Novellara: 77-88

Bellaria Igea Marina

| 00:56 - 22 Dicembre 2019

Lorenzo Brighi in lunetta.

Nel giorno in cui il roster per la prima volta è al completo col debutto della guardia Stefano Sirena, il Bellaria trova sotto l’albero di Natale la sconfitta numero quattro delle ultime cinque partite, un ruolino che fa scivolare la squadra romagnola al nono posto della classifica, comunque con rassicurante +8 sulla zona che scotta.

A passare al PalaTenda è stato il Novellara (77-88), squadra ben organizzata, lucida, e con buone individualità, che ha dimostrato di valere il quarto posto in classifica. A fare la differenza la migliore precisione al tiro degli ospiti con cinque dei dieci giocatori a referto in doppia cifra (per Folloni 10/13 da due e 6/7 ai liberi, per Rinaldi 14 punti e 12 rimbalzi, 12 rimbalzi anche per l’ala Aguzzoli) sui quali la difesa romagnola non ha “morso” come avrebbe dovuto. In attacco, contro la zona schierata per buona parte del match dal Novellara, la squadra di Maghelli non ha saputo trovare alternative al gioco efficace sotto canestro per Foiera (25 punti di cui 16 nella seconda parte di gara): i tiratori con le polveri bagnate hanno sbagliato tanto dalla media e dall’arco. A completare il quadro anche alcune decisioni degli arbitri che hanno innervosito la squadra di casa.

E’ stato soprattutto il totem, comunque, a tenere incollata al match la sua squadra nell’ultimo periodo quando il Bellaria è scivolato anche a -14 (59-73). Proprio il lungo ha firmato con sette punti il -6 al 36’ sbagliando la tripla del possibile -3. Novellara, scampato il pericolo, ha nuovamente allungato a +11, ma un Bellaria mai domo si è riportato a -6 al 38’ (74-80), un margine sufficiente per il Novellara da gestire nel finale di partita.

Nel primo quarto la squadra di Maghelli era partita bene portandosi +8, Novellara , però, si è ripresa subito chiudendo indietro di una sola lunghezza (23-22). Nella seconda frazione la squadra reggiana ha cambiato passo arrivando al +9 (29-38) e nel terzo per due volte fino al +12 (38-50) e sul finire di frazione al + 13 (52-65. Nel quarto Bellaria ha sbandato (59-73), ma pur non certamente nella sua migliore giornata ha saputo rientrare in gioco alzando il ritmo e stringendo le maglie della difesa come fin lì non aveva fatto. Ma Novellara è rimasta sul pezzo e ha portato a casa la vittoria.

Prossimo impegno domenica 12 gennaio alle ore 18 a San Giovanni in Persiceto.



Il tabellino



Bellaria Basket – Novellara 77-88



BELLARIA BASKET: Berardi, Ferrari 2, Mazzotti 10, Cruz, Gori, Rossi 9, Sirena, Giovanardi 13, Foiera 25, Brighi 18, Curi. Ne. Montanari, Berardi. All. Maghelli

NOVELLARA: Ferrari N. 1, Grisendi, Folloni 26, Rinaldi 14, Bagni 4, Franzoni 18, Ferrari T. 10, Aguzzoli 11, Cari 4. Ne. Doddi. All. Boni.

ARBITRI: Resca e Manzi di Cento.

PARZIALI: 33-22, 35-41, 52-65, 77-88

NOTE: usciti per 5 falli: Brighi, Rossi, Bagni. Antisportivo: Foeira. Tecnico: Maghelli.