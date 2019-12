Elezioni regionali: Nicola Marcello guida il gruppo di candidati riminesi di Forza Italia

Attualità

Rimini

| 19:35 - 21 Dicembre 2019

Il gruppo dei candidati con Mignani e la senatrice Bernini.

Forza Italia ha presentato, presso la Sala del Buonarrivo a Rimini, le candidature per le prossime Elezioni Regionali del 26 gennaio, alla presenza della​ Senatrice Anna Maria Bernini. "Nutrita la presenza anche di aree politiche esterne ma vicine al nostro movimento, a partire dall’Udc. Erano con noi in sala anche numerosi esponenti di Rinascita Civica e Città metropolitana oltre che Adele Ceccarelli di Siamo per Bellaria Igea Marina", spiega il commissario provinciale Giulio Mignani, che ha aperto i lavori spiegando il signifcato dello slogan #bastailvoto: "in questa occasione la possibilità di vincere c’è ed è concreta, quindi queste elezioni vanno affrontate con entusiasmo e non con disfattismo, portando a votare più elettori possibile, perchè ogni voto conterà. Basta! è anche un riferimento al governo ininterrotto della sinistra nella nostra Regione che ormai non lascia più spazi a nessuno se non a chi si allinea al sistema di potere", chiosa Mignani.



Sono poi stati presentati i candidati:



Nicola MARCELLO​: tenente colonnello dell’A.M., medico legale e vicepresidente del C.C. di Rimini. Recordman di preferenze nel corso delle ultime amministrative.



Alessia TONINI​: architetto di Bellaria - Igea Marina, già consigliere di maggioranza dal 2014 al 2019.



Andrea DIONIGI PALAZZI​: imprenditore balneare, ex capogruppo di FI a Riccione e ora Assessore al Demanio.



Cinzia SALVATORI​: ex consigliere comunale a Rimini, delegata alle Pari Opportunità, laureata e studiosa di scienze religiose, nonchè ex Presidente Provinciale della Croce Rossa e molto attiva nel mondo del volontariato.