Più di cento bambini alla festa di Natale del Coni e del circolo tennis 360 sport

Sport

Morciano

| 15:26 - 21 Dicembre 2019

Più di 100 bambini alla festa di Natale del circolo tennis.

Si sono messi alla prova tra schivate, prese, lanci e azioni da immortalare, hanno riso a crepapelle, si sono scambiati gli auguri e hanno stretto nuove amicizie, fuori e dentro e il campo. Più di 100 tra bambini e bambine hanno preso parte, nei giorni scorsi, alla festa di Natale del Coni che ha celebrato il sodalizio tra la scuola di 'Giocasport' del Circolo Tennis '360 Sport' di Morciano di Romagna, accompagnati dall'istruttrice Elisabetta Mosconi, e la Sportfly di Fano. La prima parte della mattinata è stata caratterizzata da un esplosione di colori: infatti sia il Giocasport dei grandi (6-10 anni) di Morciano che quello di Fano sono scesi in campo nelle vesti di giocatori di dodgeball e di hockey e si sono sfidati in avvincenti partite di queste due discipline. A seguire, è stata la volta degli atleti più piccoli, che tra costruzione di castelli e avventuruosi percorsi hanno dato dimostrazione di come lo sport non conosca età e possa coinvolgere e far passare fantastici momenti anche a chi ha appena iniziato a praticarlo. Infine, la sfida tra Morciano e Fano è continuata sul campo di Dodgeball, dove le formazioni fanese e morcianese si sono date filo da torcere tra schivate, lanci, prese e azioni da immortalare. Terminate tutte le competizioni, gli oltre 80 bambini e ragazzi che hanno partecipato all'evento sono stati premiati con una medagli in ricordo della giornata e hanno potuto ricaricare le batterie con un ricco buffet offerto dai nostri amici del Fano. Dopo essersi augurati un buon Natale, i bimbi si sono dati appuntamento a Morciano, dove nell'anno nuovo si disputerà l'amichevole di ritorno. La dimostrazione che lo sport, grazie ad una sana competizione basata su metodi didattici e formativi professionali, può diventare uno strumento per la nascita di nuove amicizie.