Boccette A1, Circolo Sport Ravenna e Capitan Bagati Bellaria rallentano

Sport

Rimini

| 14:45 - 21 Dicembre 2019

Il Bbzo Bbzo Cafè Villanova.

Manuel Bocciofila Imola batte Artista Argenta ed è campione d’Inverno. Il Bt Bussecchio lo tallona da vicino;Grand Hotel Palazzo Taverna Verde e Leon D’Oro Molinella non mollano. Circolo Sport Ravenna e Capitan Bagati Bellaria rallentano. Pronto Poster Settecrociari e Bbzo Cafè Villanova prorompenti.

Il campionato si ferma per le festività e riprende giovedì 9 gennaio 2020 con la prima giornata del girone di ritorno. Durante la sosta si svolgerà press Dal 2 al 4 Gennaio 2020 o gli studi di Teleromagna la quarta edizione del Super Pallino Blu dal 2 al 4 Gennaio 2020, impegnati per la Romagna Minocccheri, Corbetta, Ricci e Rosa e per gli All Stars Morini, Peruchetti, Sandrini e Daminelli.

Tabellini:

Manuel Caffè Bocciofila Imola – L'Artista Caffè Argenta 4 – 2 (p.t. 1-2)

A. Bacci e D. Cortecchia contro F. Turchi e L. Ravaglia 77-85, V. Cristofori c F. Giustiniani 101-47, A. Stella e M. Zoffoli c D. Morini e D. Melideo 74-82, GL. Naldi c S. Camprincoli 110-98, C. Sandrini c M. Vassura 105-29, L. D’Ambra c G. Bacchilega 105-48. B.T. Bussecchio Forlì – Hidra RSM Sire Codifiume 6 – 0 (p.t. 3-0)

R. Batani e D. Calubani c F. Visentin e L. Manservigi 82-45, I. Minoccheri c D. Sgargi 100-28, L. Versari e M. Morri c F. Muzzarelli e B. Zanardi 80-63, C. Protti c L. Draghetti 102-96, E. Rosa c M. Celio 102-88, D. Ricci c D. Ansaloni 105-59.

Grand Hotel Palazzo T.V. Forlì – Camo Maris Cantonese 4 – 2 (p.t. 2-1)

L. Alpi e A. Bandini c M. Iaccarino e S. Vezzalini 82-74, A. Corbetta c F. Campeggio 102-67, S. Nanni e F. Perugini c F. Ghelfi e C. Bondavalli 78-81, A. Galli c S. Copelli 102-65, M. Cicali c T. Bovo 61-100, C. Leonardi c G. Camellini 108-52.

Leon D'Oro Molinella – Capitan Bagati Bellaria 5 – 1 (p.t. 3-0)

A. Scarselli e A. Pinardi c C. Vincenzi e M. Funghetti 80-71, F. Corradini c S. Palazzesi 102-63, M. Bastoni e L. Morara c L. Teodorani e S. Della Chiesa 80-36, P. Vitelli c G. Barducci 100-61, A. Monti c R. Galiandro 42-100, L. Cardinali c M. Patrignani 103-82.

Tex Master Novellara – Circolo Sport Ravenna 3 – 3 (p.t. 1-2)

L. Beneventi e G. Catellani c F. Benedetti e S. Cardellini 82-32, A. Lugli c L. Molduzzi 46-108, C. Gualandri e D. Baraldi c M. Grilli e P. Gamboni 70-92, D. Gavioli c L. Mini 107-91, S. Bussei c G. Jeva 102-64, D. Giampellegrini c A. Nadery 76-105.

Pronto Poster Settecrociari Cesena – Caserme Rosse Bologna 5 – 1 (p.t. 3-0)

F. Ricci e M. Foiera c V. Alvisi e A. Levassaro 81-34, B. Cicognani c M. Bozzoli 107-44,

S. Casadei e M. Piraccini c A. Soprani e L. Luccarini 81-30, J. Taioli c R. Zanna 100-47,

J. Magnani c A. Brunoni 102-77, R. Bassenghi c D. Bongiovanni 77-100.

Bbzo Cafè Villanova – Andrea Costa Carpi 5 – 1 (p.t. 2-1)

V. Beffa e D. Pasi c S. Gavioli e F. Golinelli 84-79, R. Verlicchi c A. Panzeri 102-40,

PP. Minguzzi e D. Ancarani c L. Montorsi e F. Baraldi 56-88, GL. Franchini c G. Golinelli 107-45, S. Laghi c P. Mazzi 101-89, A. Dalmonte c D. Andreotti 100-42.

Clai Sasso Morelli – Cava Rivalta Forlì 5 – 1 (p.t. 2-1)

L. Molinaro e A. Sandri c E. Mariotti e F. Zoffoli 55-88, A. De Antonis c P. Boni 102-75,

S. Bagli e W. Cantelli c M. Solfrini e R. Rustignoli 82-39, R. Zanelli c P. Versari 103-64,

L. Turroni c GL. Zoli 111-78, M. Brusa c M. Riciputi 108-28.

President Park Ronco – Birra di Paolino Riccione 5 – 1 (p.t. 2-1)

M. Fantini e M. Prati c A. Santoni e L. Fabbri 81-73, F. Ferri c A. Donati 103-68,

R. Romualdi e G. Sacchetti c M. Manduchi e A. Fabbri 64-81, C. Graffieti c P. Felici 102-61, C. Bartolini c P. Barbanti 100-50, M. Vanin c S. Quieti 101-84.

Classifica

Manuel Caffè Bocciofila Imola punti 40, B.T Bussecchio Forlì punti 39, Grand Hotel Palazzo Taverna V. Forlì punti 36, Leon D'Oro Molinella punti 35, Circolo Sport Ravenna punti 30, Capitan Bagati Bellaria e Pronto Poster Settecrociari Cesena punti 29, Bbzo Cafè Villanova punti 27, Tex Master Novellara e Clai Sasso Morelli punti 23, President Park Ronco punti 22, L'Artista Caffè Argenta e Birra di Paolino Riccione punti 17, Camo Maris Cantonese punti 16, Andrea Costa Carpi punti 14, Caserme Rosse BO punti 12, Hidra RSM Sire Codifiume punti 10, Cava Rivalta Forlì punti 6.