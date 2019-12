Sport

Rimini

| 14:44 - 21 Dicembre 2019

Giocatori del Rimini Calcio.

Imolese Rimini, gara valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie C, si giocherà mercoledì 22 gennaio alle 18.30. L'incontro, in programma inizialmente per domani (domenica 22 dicembre), è stato rinviato per lo sciopero proclamato dal presidente Ghirelli.