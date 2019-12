Riccione, per le feste di Natale più sicurezza con il presidio dei Carabinieri in viale Ceccarini

Attualità

Riccione

| 13:56 - 21 Dicembre 2019

Il presidio dei Carabinieri in viale Ceccarini.

Anche per le festività di questo fine anno, che porteranno ad un incremento delle presenze turistiche in questo centro, i Carabinieri di Riccione potenzieranno, come di consueto, la loro presenza sul territorio attraverso un’attività finalizzata al contrasto della criminalità diffusa – in specie in materia di reati predatori e contro il patrimonio. In particolar modo il Personale dell'Arma, al fine di garantire una maggiore sicurezza a riccionesi e turisti, intensificheranno la proiezione dei servizi esterni, assicurando anche l’apertura del presidio di piazzale Ceccarini, la cui funzionalità di ricezione denunce, si affiancherà anche quest'anno ai consueti specifici servizi di pattugliamento lungo i viali pedonali a maggior afflusso turistico, mediante l'impiego del Carabiniere di quartiere e della autovettura elettrica.