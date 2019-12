Chiusura Ponte Verucchio: disagi per la viabilità, più traffico sulla già congestionata Marecchiese

Attualità

Verucchio

| 13:19 - 21 Dicembre 2019

Il Ponte Verucchio transennato, interdetto al passaggio anche di bici e pedoni.

Il consigliere regionale Giorgio Pruccoli presenterà lunedì 23 dicembre un'interrogazione in Regione sul Ponte Verucchio, sottoposto a chiusura totale (anche per bici e pedoni), al momento temporanea, a seguito dell'allerta meteo emanata venerdì 20 dicembre. Una decisione a scopo precauzionale, come precisato dall'amministrazione provinciale, ma con il rischio di soffocare di traffico la già congestionata Marecchiese, senza contare che i camion diretti a Santarcangelo dovranno passare anche per il Comune di Verucchio, intasando ancora di più i punti critici della viabilità del Comune, in particolare la rotonda ovale. La chiusura del Ponte Verucchio non è stata disposta per problemi strutturali, bensì, rileva Pruccoli, "per due faglie che si avvicinano". Pruccoli si chiede nell'interrogazione: "Gli enti preposti ci aiutino, dunque, a comprendere: quando piove le due faglie in questione si avvicinano di più? Perché il ponte viene chiuso in corrispondenza delle perturbazioni in transito sul bacino del Marecchia?". Alla Provincia di Rimini e al Comune di Verucchio viene chiesto di promuovere un incontro pubblico per fugare ogni dubbio, ogni allarmismo e riferire degli interventi programmati.