Santarcangelo, studenti del Molari a lezione da imprenditori e lavoratori

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:48 - 21 Dicembre 2019

"Molari at work", torna l'iniziativa per avvicinare studenti al mondo del lavoro.

Obiettivo raccontare la loro professione per avvicinare i ragazzi delle classi quinte al mondo del lavoro. A farlo, questa mattina (sabato 21 dicembre), sono stati oltre 15 professionisti tra consulenti finanziari, imprenditori, commercialisti, avvocati che, di fronte agli studenti del “Molari” di Santarcangelo (Isiss “Einaudi-Molari”), hanno raccontato le particolarità della propria professione, gli studi intrapresi, e hanno risposto alle domande dei ragazzi che si preparano ad affrontare le sfide del mondo del lavoro e dell'università.



“Molari at work”, è una iniziativa giunta già alla quarta edizione. Organizzata interamente dagli studenti e supervisionata dagli insegnanti Maria Angela Bellavista, Cristina Casadei e Manuel Mussoni si inserisce all'interno delle ore previste per i “percorsi trasversali per le competenze e l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro). Sono gli studenti stessi ad organizzare interamente la giornata a partire dall'individuazione delle professioni, dei “testimonial”, degli inviti, dell'accoglienza e infine della “logistica” stessa dell'evento. Saranno loro, inoltre, a gestire il set fotografico dell’iniziativa e a curare la parte social. Tutte attività che, anch'esse, contribuiscono alla crescita e maturità dei ragazzi. La segreteria organizzativa dell’evento curata da Chiara Frisoni (quinta A) e Filippo Dolci (quinta E) è stata talmente professionale che alcuni imprenditori li hanno complimentati e richiesti per prossimi eventi aziendali.



“Si chiama protagonismo degli studenti - chiosa soddisfatta la dirigente Maria Rosa Pasini - è una metodologia che responsabilizza i ragazzi e gli fa acquisire importanti soft skill indispensabili sia per il lavoro che per l’università. Per noi Molari at work è una iniziativa importante per creare continuità e per interagire sempre di più con il territorio (Università, amministrazioni, imprese, liberi professionisti, ecc.) con il quale siamo profondamente integrati. Questa rete offre ai nostri studenti un orientamento puntuale e reale oltre a trovare opportunità di lavoro a volte, addirittura prima del conseguimento del diploma".



I professionisti coinvolti sono per la grande maggioranza ex studenti di questa scuola come il consulente finanziario Davide Silvagni, il dirigente Quirino Pellegrino, la commercialista Paola Bossari, gli imprenditori Filippo Gullotta e Simone Bernardi, l’infermiere Stefano Giovannetti.