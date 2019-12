Novafeltria, pioggia e vento: la piena del fiume Marecchia distrugge un altro pezzo di ciclabile

Attualità

Novafeltria

| 12:12 - 21 Dicembre 2019

E’ allerta per una nuova piena del fiume Marecchia: sabato mattina, a Novafeltria, in direzione Ponte Molino Baffoni, nei pressi dell’ex Tiro al Piattello, il fiume ha iniziato ad erodere un’ altra porzione di pista ciclabile, l’acqua ha superato infatti gli argini e ha invaso la corsia. Il tratto si trova a circa 300 metri di distanza dal punto in cui, un mese fa, crollò un tratto di ciclabile sempre a causa del maltempo. Quella porzione di pista non è stata ancora ripristinata, i lavori sono infatti ancora in corso. Una brutta notizia per i tanti cicloamatori ed escursionisti che frequentano tutto l'anno la zona, in questo momento monitorata dai volontari di Alta Valmarecchia Soccorso.