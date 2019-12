Ospedale di Novafeltria: completati i lavori per il sert, continuano quelli per alcuni spazi di servizio

Attualità

Novafeltria

| 11:49 - 21 Dicembre 2019

Continuano i lavori di miglioramento all’ospedale “Sacra Famiglia” di Novafeltria. Sono da poco stati completati gli interventi per gli ambulatori al piano terra del servizio Sert Dipendenze Patologiche – Alcol e Fumo e del Servizio psichiatrico. Si è trattato di un risanamento degli ambienti con interventi sugli impianti elettrici e di sicurezza-antiaggressione. Per consentire questi lavori, del valore di circa cinquantamila euro, le attività di cui sopra sono state temporaneamente spostate in altri ambulatori attigui al Pronto soccorso.



Il cantiere - che venerdì mattina è stato visitato dal sindaco Stefano Zanchini, dal Direttore generale dell’Ausl Romagna Marcello Tonini e dal direttore del Distretto Saverio Lovecchio - è ancora in attività: sono stati infatti completati i lavori del Sert ma è ancora in corso un intervento nel deposito della Endoscopia digestiva che si trova in locali limitrofi.