Inaugurato l’Energypoint a Morciano di Romagna: si rafforza il filo diretto con i clienti

Attualità

Rimini

| 11:33 - 21 Dicembre 2019

Si rafforza ulteriormente il filo diretto tra SGR Servizi e clienti che usufruiscono del servizio di fornitura di gas e luce. Nel tardo pomeriggio di venerdì è stato inaugurato il nuovo Energypoint di Morciano di Romagna, in via Roma, 51, che va ad aggiungersi a quello già esistente a Rimini e agli 8 sportelli SGR presenti sul territorio.

Gli Energypoint sono spazi pensati per i clienti, che qui possono richiedere informazioni, preventivi e diagnosi energetiche, oltre a scegliere l’offerta più adeguata alle proprie esigenze, mentre per i servizi quali pratiche di assistenza su volture, cessazioni, cambiamento di offerte commerciali e ufficio crediti, occorre recarsi agli sportelli.

Sono oltre 22mila i clienti che hanno usufruito, nell’anno passato, del servizio dello sportello di Via Chiabrera, a Rimini senza fare troppa fila: il tempo medio di attesa si aggira intorno ai 9 minuti.