Rimini, alla Reunion Gianni Fabbri raccolti 1500 euro per la Casa Sant’Anna

Attualità

Rimini

| 10:55 - 21 Dicembre 2019

La serata al Top Club.

Bellissima serata venerdì 20 dicembre con La Réunion Paradiso Rimini in ricordo di Gianni Fabbri, patron del Paradiso e soprannominato "il re della notte" . L’evento è stato organizzato con la direzione di Paolo Gabriele (Paolonhe dj). L’appuntamento era alla discoteca Top club Frontemare di Rivazzura dove si sono alternati vari dj’s per la serata "I Santi stanno arrivando". Il nome e il tema della festa nasce dal progetto di Gianni Fabbri che, allora in vita, si prodigava per donare fondi alla Associazione Casa Sant’Anna di Rivazzura: la comunità, diretta dal Dottor Gabriele Bianchini, accoglie mamme e bambine abbandonate, vittime di violenze. Durante la serata sono stati raccolti 1.500 euro che saranno devoluti interamente all’associazione.