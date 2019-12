Riccione, ritrova refurtiva da migliaia di euro e chiama i carabinieri: 26enne cittadino modello

Cronaca

Riccione

| 10:29 - 21 Dicembre 2019

Mattia Guangelli al comando dei carabinieri.



Stava passeggiando nel pomeriggio di venerdì tra Scacciano e Riccione, quando la sua attenzione è stata attratta da un luccichio proveniente dal sottovia. Dopo essersi avvicinato, il giovane, Mattia Guangelli, 26enne del posto, ha scoperto che si trattava di un sostanzioso bottino: un bracciale tennis in oro e diamanti, una collana in oro, un secondo bracciale, le chiavi di un’auto e altri monili di valore. Il giovane a quel punto non ha esitato e ha chiamato immediatamente i Carabinieri, rimanendo sul posto.

Recuperati gli oggetti, gli uomini del Lgt. Travaglino hanno effettuato un rapido controllo riguardo gli ultimi furti denunciati e sono così risaliti alla proprietaria del piccolo tesoro, una 33enne misanese vittima di un furto in abitazione denunciato lo scorso due dicembre.

La donna, anche se parzialmente, è riuscita così a tornare in possesso di quanto le era stato sottratto grazie all’altissimo senso civico del giovane riccionese.

Nel frattempo, i militari della stazione di Misano stanno setacciando la zona alla ricerca di ogni altro elemento che possa aiutarli a risalire all’identità di chi si è disfatto del bottino, verosimilmente scambiato per bigiotteria.