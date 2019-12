Maltempo e forte vento: 40 gli interventi dei Vigili del Fuoco nel riminese

Cronaca

Rimini

| 10:11 - 21 Dicembre 2019

Uno degli interventi dei Vigili del fuoco.

Vento forte e precipitazioni hanno messo in allerta i Vigili del Fuoco del comando di Rimini che, nel corso della notte tra venerdì e sabato, proprio a causa delle difficili condizioni meteo, hanno espletato circa 40 interventi in particolare per alberi pericolanti e piante cadute in strada che hanno coinvolto alcune auto, fortunatamente senza conseguenze per le persone. I comuni maggiormente interessati sono stati San Leo, Gemmano, San Giovanni in Marignano, Coriano, Rimini, Monte Scudo Monte Colombo, Novafeltria, Talamello, Verucchio, Morciano e San Clemente. Nella notte è stata attivata, come da protocollo, anche una Postazione e di Protezione Civile nella sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Rimini e 10 dei 40 interventi sono stati effettuati dalle squadre della Protezione civile di Rimini. Sempre nella notte una squadra è intervenuta per mettere in sicurezza un impianto fotovoltaico divelto a causa del forte vento in una abitazione nel comune di Coriano.