Tiziano Muccioli nuovo presidente di Confcommercio Bellaria Igea Marina

Bellaria Igea Marina

09:21 - 21 Dicembre 2019

Tiziano Muccioli.

Confcommercio Bellaria Igea Marina ha eletto il nuovo Presidente, Tiziano Muccioli. Bellariese classe 1974, Muccioli raccoglie l’eredità del Presidente uscente, Daniele Vorazzo: la nomina è avvenuta in consiglio generale, che si è tenuto martedì 17 dicembre,

“Sono onorato di questo incarico e ringrazio per la fiducia tutti i soci, in particolare le figure di Daniele Vorazzo e Luca Capriotti, che mi hanno sostenuto nel percorso che ha portato a questa nomina”, spiega il neo Presidente, titolare della gelateria Arcobaleno di viale Pinzon, nata nel 1984 e sempre gestita dalla famiglia Muccioli. “Mi attiverò per dare nuova spinta fin da subito alla nostra associazione di categoria, nell’interesse di tutti coloro che ne fanno parte. Farò il massimo, insieme a una squadra che è stata costituita mettendo insieme persone con diverse competenze nei vari rami di interesse di Confcommercio.”

La stessa assemblea di inizio settimana ha proceduto anche alla nomina dei due nuovi Vice Presidenti, Raffaele Gradara, titolare di un chiosco bar a Bellaria, e Cristina Turroni, che gestisce un negozio di alimentari a Igea Marina e dei consiglieri nelle persone di Irene Crociati (albergatrice),Daniele Vorazzo (presidente uscente), Alberto Giorgetti (albergatore),Cecilia Casari(tabaccaia), Gino Vandi (ambulante) e Matteo Giannotte (ristoratore), squadra eterogenea con esperienze in molteplici settori imprenditoriali.