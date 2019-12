Rimini, approvato bilancio di previsione. La giunta Gnassi: "Misure di sostegno alla famiglia"

Attualità

Rimini

| 20:47 - 20 Dicembre 2019

Palazzo Garampi, sede del Comune di Rimini.

Con 20 voti favorevoli e 7 contrari il Consiglio Comunale di Rimini, riunitosi ieri sera (giovedì 19 dicembre) nell'ultima seduta prima della pausa natalizia, ha approvato il bilancio di previsione 2020 – 2022. "Una finanziaria fortemente 'family oriented' e che cioè guarda in particolare a sviluppare e sostenere l'educazione scolastica e le giovani famiglie con figli", spiega l'amministrazione comunale. Nel dettaglio si tratta di un pacchetto di misure specifiche, condensate nel titolo "Futuro Rimini", che prevede 7,2 milioni di euro che consentiranno, ad esempio, alla famiglia con un bimbo che frequenta le scuole d'infanzia a Rimini di risparmiare oltre 1.200 euro all'anno tra abbattimento retta, sconto sulla mensa e trasporto pubblico gratuito. A questo si aggiungono l'investimento (5 milioni) sull'intero fronte dell'handicap scolastico, caposaldo delle politiche di welfare dell'amministrazione, e altre agevolazioni sul trasporto scolastico, i voucher per i nidi estivi, i contributi per le famiglie numerose, gli investimenti sulle attività del doposcuola.





L'amministrazione comunale: "tasse bloccate"



Edilizia scolastica

- rimarca l'amministrazione comunale -. Viene rimarcato inoltre il calo del debito che passa 141,352 milioni del 2011 ai 73,1 milioni previsti entro la fine del 2020, confermando di fatto un dimezzamento del debito residuo. Il debito pro capite nel 2020 sarà di 485,42 euro contro i 977,85 euro del 2011.", evidenzia l'amministrazione comunale.In ambito di edilizia scolastica, il piano triennale dei lavori pubblici prevede la realizzazione di quattro moderni complessi scolastici ('Montessori', 'Ferrari', Boschetti-Alberti e 'Fai bene' a Rimini Nord) per una spesa complessiva di 16,3 milioni di euro, portando il totale dal 2011 a 10 nuove scuole. Spazio poi agli interventi del programma 'Città diffusa': la manutenzione delle strade per 2 milioni di euro (più del doppio rispetto alla somma iniziale del 2019), l'avvio del nuovo canile comunale (1,2 milioni di euro), la manutenzione dei cimiteri del territorio, la manutenzione degli impianti sportivi (500 mila euro), pubblica illuminazione (400 mila euro). Si investe sul Parco del Mare, inserito nell'annualità 2020 per 18 milioni di euro e i lavori sul sistema fognario Dorsale Ausa per 8,6 milioni di euro.".