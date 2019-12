Santa Claus arriva in Metromare, evento dedicato ai ragazzi ospiti di Luce sul Mare

Attualità

Rimini

| 17:15 - 20 Dicembre 2019

Babbo Natale sul Metromare.

La presenza di Babbo Natale ha reso speciale il viaggio in Metromare dei ragazzi dell’Associazione Luce Sul Mare. Dopo ‘Natale in Bus’ nel 2018, quest’anno Start Romagna ha affiancato la proposta dell’Associazione a Tutela dell’Arte Presepiale di offrire ai bambini un’esperienza sui mezzi pubblici, scegliendo il Metromare, il nuovo servizio di trasporto pubblico che collega le stazioni ferroviarie di Rimini e Riccione. Tutto nasce da Salvatore Vinciprova, appassionato di presepi e che lavora a Start Romagna. L’Associazione svolge tante attività, come la vicinanza ai bambini dell’oncologia pediatrica, che coinvolge in laboratori e dov’è esposto un presepe e tanti altri lavori realizzati proprio dai piccoli pazienti.



Con la partecipazione dell’Assessore al Comune di Rimini, Jamil Sadegholvaad, quest’anno s’è aggiunto l’evento, in collaborazione con Start Romagna e Luce Sul Mare, dal titolo "Santa Claus arriva in Metromare".



Una corsa andata e ritorno, fra Rimini e Riccione, con a bordo i ragazzi in cura a Luce Sul Mare, un viaggio in allegria e respirando aria natalizia, con la presenza di Babbo Natale, salito a sorpresa, a ravvivare la festa.



“Una giornata fantastica insieme a questi giovani ragazzi, ha detto Salvatore Vinciprova, che hanno potuto sperimentare un nuovo mezzo di trasporto in allegria e insieme a Babbo Natale. Ci hanno scritto delle poesie commoventi nel viaggio, è stata una giornata fantastica”.