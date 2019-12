Riccione su Rai Uno con Linea Verde Life: la troupe sulla spiaggia per le riprese

Attualità

Riccione

| 16:49 - 20 Dicembre 2019

Le riprese con Daniela Ferolla, il Maestro Federico Franco Morri, alla spiaggia del sol a Riccione.

E’ arrivata dall’acqua come una bellissima sirena, in una giornata di un tiepido inverno, Daniela Ferolla, Miss Italia 2001, modella e ora conduttrice con Marcello Masi di “Linea Verde Life” su Rai1, questa mattina, 20 dicembre, ha evocato a Riccione la magia del mare d’inverno. Bella, quasi eterea in un’atmosfera felliniana, la conduttrice presente per le riprese della trasmissione, è arrivata seguita dalle note di “Amarcord” di Nino Rota eseguite al pianoforte dal Maestro Benedetto Franco Morri. Le riprese sono state condotte sulla Spiaggia del Sol, stabilimenti 86-87 sul lungomare di Riccione, che anche quest’anno nel periodo natalizio, offre relax sui lettini vista mare. La messa in onda di Linea Verde Life da Riccione è programmata per gennaio 2020.