Il riccionese Fadi vince a Sanremo Giovani e accede al Festival

| 16:42 - 20 Dicembre 2019

Il cantante riccionese Fadi a Sanremo Giovani con Amadeus.

Comincia a prendere forma il prossimo festival di Sanremo, targato Amadeus. In attesa di conoscere i nomi dei Big e gli ospiti delle cinque serate di febbraio (dal 4 all'8), il conduttore e direttore artistico spalanca le porte dell'Ariston agli otto cantanti che parteciperanno tra i Giovani. Tra i concorrenti di questa edizione di Sanremo Giovani 2019, figura anche il nome di Thomas O. Fadimiluyi, conosciuto semplicemente come Fadi, 31 anni, riccionese. Cresciuto a Riccione, è figlio di mamma italiana e papà nigeriano, originario dell’etnia Yoruba, è arrivato in Italia negli anni ’80. Fin da piccolo, grazie ai suoi genitori, Fadi ha coltivato la passione per la musica, avvicinandosi ai grandi artisti della musica: da Bob Marley, a Ray Charles, per passare a Fela Kuti, Battisti e Dalla. Grazie alla fusione di vari generi musicali, con il tempo ha dato via ad un genere tutto suo. La sua timbrica vocale è profonda, il colore inconfondibile.





ECCO IL CAST DEI GIOVANI CON LE LORO CANZONI

Leo Gassmann (con Va bene così), Fadi (Due noi), Marco Sentieri (Billy Blu), Fasma (Per sentirmi vivo), Eugenio in via di Gioia (Tsunami) sono i cinque artisti che stasera durante la trasmissione Sanremo Giovani hanno conquistato un pass per l'Ariston. Enei duelli tv, Thomas, Reclame, Shari, Jefeo, Avincola.

Ai cinque si aggiungono, da Area Sanremo, Gabriella Martinelli e Lula (Il gigante d'acciaio, dedicata a Taranto e alle vicende dell'ex Ilva) e Matteo Faustini (Nel bene e nel male). Approda di diritto all'Ariston anche la giovanissima Tecla Insolia, vincitrice di Sanremo Young.