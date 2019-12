Basket C Silver, i Titans a Gualdo al giro di boa: ultima trasferta dell'anno

Sport

Repubblica San Marino

| 16:06 - 20 Dicembre 2019

I Titans domenica a Gualdo.







C’è Gualdo nel destino dei Titans. 150 km per l’ultima trasferta dell’anno, che guarda caso coincide anche col termine del girone d’andata. Si gioca domenica al PalaLuzi alle 18, con la ripresa che è fissata fuori casa ad Acqualagna l’11 gennaio. La Pallacanestro Titano vuole riprendere a marciare dopo lo stop con la capolista Todi e per farlo dovrà superare la resistenza di una squadra che in casa ne ha vinte tre delle ultime quattro. Ha buona efficienza offensiva tra le mura amiche, il team di coach Paleco. Con 75.5 punti, Gualdo è il terzo attacco casalingo del campionato dopo Montemarciano e Fossombrone. Palese la differenza col rendimento esterno, rilevata anche dai quasi 17 punti in meno mandati a referto fuori casa (58.8). I numeri dicono che la difesa in casa concede abbastanza (78.7), ma occhio a sottovalutare le capacità avversarie e l’importanza del match.

Gualdo è al terzultimo posto assieme ad Ancona con 3 vinte e 9 perse, mentre la Tiss’ You Care è sesta con Recanati e Loreto Pesaro grazie ad un bilancio di 7 successi a fronte di 5 ko. Da guardare con particolare attenzione soprattutto alcuni giocatori. Innanzitutto, Leonardo Marini, classe 2001 da poco 18enne che non è mai sceso sotto i 15 punti e viaggia a 21.3 di media (season-high di 38 ad Ancona). Bene dall’arco ma anche in entrata, è il pericolo pubblico numero uno. Assieme a lui un altro giovane, il 17enne Niccolò Depretis, che arriva a 8.5 punti ma è in rapida crescita (13.3 nelle ultime tre). Sotto le plance si muove il lungo inglese Temitayo Shittu, 13 punti di media in stagione. In doppia cifra spesso e volentieri anche Moriconi e Toppi per un attacco che sa essere estremamente pericoloso.

LE PARTITE DELL’ULTIMA DI ANDATA

Bk Club Fratta Umbertide – Pall. Recanati, sab. 21/12 (ore 18)

Basket Tolentino – Pall. Urbania, sab. 21/12 (ore 18.30)

Pall. Acqualagna – Bartoli Mechanics Fossombrone, sab. 21/12 (ore 18.30)

Porto S. Giorgio – Taurus Jesi, sab. 21/12 (ore 19)

Stamura Ancona – UPR Montemarciano, sab. 21/12 (ore 20.30)

Basket Gualdo – Tiss’ You Care San Marino, dom. 22/12 (ore 18)

Basket Todi – Loreto Pesaro, dom. 22/12 (ore 18)

CLASSIFICA

Todi 20; Montemarciano e Acqualagna 18; Urbania e Fossombrone 16; Tiss’ You Care San Marino, Recanati e Loreto Pesaro 14; Tolentino 12, Taurus Jesi 10; Stamura Ancona e Gualdo 6; Umbertide 4; Porto S. Giorgio 0.