La Porta dei Sogni, un'esposizione collettiva di sculture dedicate a Fellini a Villa Franceschi

| 14:44 - 20 Dicembre 2019

Immagine di Maddalena Fano Medas.

Le sfavillanti luci del Riccione Ice Carpet avvolgono d’incanto e colori Villa Franceschi (viale Gorizia,2) che fino al 19 gennaio 2020 ospiterà "La porta dei sogni", un’originale mostra a cura dell’associazione Scultura di Riccione, presieduta da Anselmo Giardini.



L’esposizione si ispira al fascino e alle atmosfere da sogno trasmesse sia dalle opere cinematografiche di Federico Fellini che dalla creatività dei suoi disegni. Una mostra di scultura e pittura che trova ispirazione in un ricco percorso di opere raffiguranti personaggi e suggestioni del suo immaginario. Ciascuno dei 20 artisti presenta una propria creazione e partecipa a una straordinaria installazione collettiva dal titolo evocativo, "La Porta dei Sogni": un’opera in legno rivestita da coloratissime formelle in terracotta realizzate in bassorilievo, ispirate ai diversi personaggi tratti dal Libro dei sogni di Fellini.



La mostra si apre con i disegni e i dipinti di Maddalena Fano Medas che in omaggio al grande regista ha realizzato l’artwork del poster ufficiale con la collaborazione grafica di Nicolò Rigobello.



In esposizione le sculture di: Patrizia Alunni, Roberta Bagli, Consuelo Casadei, Milena Cima, Silvana Colina, Loredana Colonna, Federica Conti, Isabella Di Cicco, Annamaria Denti, Cristiana Guidi, Gaia Giuffrè, Claudia Lazzaretti, Elisabetta Perchinunno, Eufemia Rampi, Sabina Sabattini, Milvia Terenzi, Orazio A.E. Vitaliti.



L’inaugurazione evento si terrà sabato 21 dicembre alle ore 17 con la musica del Duo Baguette che accompagna dal vivo la prima visita guidata. Il vernissage si trasformerà in una degustazione speciale, grazie alle Torte dei Sogni, dolci creazioni in onore di Federico Fellini, realizzate ad hoc dalle pasticcerie Moderna, Staccoli e Tommasini, vere e proprie eccellenze del nostro territorio. Ad accompagnare le delizie d’autore, le famose birre di Romagna Amarcord e i sangiovesi DocI Felliniani della Cantèina de Borg.

La Porta dei Sogni è un progetto espositivo curato e promosso dall’Associazione artistica e culturale Scultura con il contributo del Comune di Riccione. Tra i partner sostenitori diverse realtà del territorio romagnolo: Spazio Assiamica, Cartoleria Adua, PuliMec e Maestri Comunicazione.

La mostra, a ingresso libero, è aperta tutti i giorni dal 21 dicembre al 19 gennaio dalle 15:30 alle 19:30.