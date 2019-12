Chiuso completamente al traffico il ponte Verucchio, causa allerta meteo arancione

Attualità

Verucchio

| 14:36 - 20 Dicembre 2019

Ponte Verucchio.

Stop alla circolazione sul ponte Verucchio, dalle 19 di oggi (venerdì 20 dicembre): lo ha disposto l'amministrazione provinciale, come comunicato in una nota. Sul ponte non potranno passare veicoli a motore, ma anche pedoni e biciclette. Si tratta di una chiusura precauzionale a seguito, si legge nella nota, della perturbazione in transito nelle prossime ore sul bacino del Marecchia ed alla conseguente allerta meteo arancione. Su Facebook il presidente della Provincia Riziero Santi aggiunge: "Allerta meteo arancione ci impone di aumentare le condizioni di sicurezza dei ponti: Verucchio, con la chiusura al traffico, e Marazzano, con un intervento in giornata di rinforzo del basamento a ponte chiuso".