Sei postazioni musicali per il Capodanno in un km quadrato di Santarcangelo

Santarcangelo di Romagna

| 14:30 - 20 Dicembre 2019

Sei diverse postazioni con musica rock, commerciale, afro, ska, funk, groove, elettronica, house e techno, disseminate nel centro storico di Santarcangelo, faranno proseguire fino alle prime ore del mattino la festa del Capodanno in 1km². Dopo il concerto di The Bluebeaters (ore 22,30) e il videomapping per celebrare il nuovo anno e il cinquantennale di Santarcangelo Festival, alle 00,30 inizieranno infatti i djset di Bradipop Club, Velvet, Speak Easy and Dance Loud e Exit lab laboratorio del suono.



In piazza Ganganelli e sotto ai portici del municipio, i dj del Bradipop Club suoneranno rock, musica anni ’80, e afro. A qualche passo di distanza, in piazza Marini, il Velvet aprirà con i Casino Royale che presenteranno Radio Royale, una selezione di Alioscia (aka BBDAI) featuring altri membri a sorpresa, a seguire dj Elio Lucifer Rising.



Soul, groove e funk le proposte dei dj Anna Larouge e Peter che suoneranno al Combarbio per Speak Easy and Dance Loud, mentre in via Battisti, sotto al porticato dello IAT, Exit lab laboratorio del suono accompagnerà il pubblico in un viaggio fatto di musica elettronica, house e techno con i dj Barosing, Domenico Dimmito, Matteo Pignataro e Pof.