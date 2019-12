Rivoluzione viabilità: dal 24 dicembre stop alle auto sul ponte di Tiberio

Attualità

Rimini

| 14:09 - 20 Dicembre 2019

Ponte di Tiberio.

Prende avvio nella mattinata di martedì 24 dicembre il periodo sperimentale di pedonalizzazione del Ponte di Tiberio. Una decisione da tempo annunciata dall'amministrazione comunale e che ora diventa operativa fino alla mattinata del 7 gennaio. L'ordinanza in pubblicazione dispone la chiusura sperimentale del ponte dalle ore 7 del 24 dicembre alle ore 6 del 7 gennaio a tutti i veicoli. Sarà consentito il passaggio delle biciclette. L'interdizione alla circolazione sul ponte avverrà col posizionamento di fioriere lasciando inalterato e agile sia l'ingresso e l'uscita dal parcheggio Tiberio, sia la pista ciclabile lato monte di Viale Tiberio.Con l'inversione del senso di marcia di via Bastioni settentrionali dell'ottobre scorso e la rivoluzione dei flussi di percorrenza mare – monte cittadino, "diventa ora possibile - spiega l'amministrazione comunale - l'adozione di questo provvedimento sperimentale in occasione delle festività natalizie e di fine anno".



"Una decisione – ha detto l'assessore alla Sicurezza e Attività economiche Jamil Sadegholvaad – che avrà anche il pregio di fornirci quei dati necessari per traguardare l'obiettivo di rendere stabile la scelta di eliminare il passaggio dei veicoli su uno dei monumenti romani, proprio a duemila anni dalla sua costruzione, più importanti non solo della città. Si tratta di un obiettivo strategico del Piano urbano della mobilità sostenibile e del Psc, per consentire al contempo sia una viabilità più armonica e rispettosa dell'ambiente che la valorizzazione del cuore storico della città al centro di un profondo programma di riqualificazione del suo patrimonio culturale".



"L'accesso al Borgo San Giuliano, alla sua vita, ai suoi servizi rimarrà garantito", rimarca l'amministrazione comunale: il flusso di traffico, che da via Matteotti percorreva viale Tiberio per raggiungere via Circonvallazione occidentale e dal qui largo Valturio, utilizzando sostanzialmente la zona come strada di mero passaggio, potrà raggiungere gli stessi obiettivi continuando su via Matteotti fino alla rotatoria davanti a "Navigare Necesse" all'altezza della quale è possibile o proseguire lungo l'asse "Fila dritto" verso la zona sud della città, o svoltare a destra lungo via Bastioni settentrionali e raggiungere Largo Valturio proseguendo sempre dritto.