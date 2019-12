Piano di prevenzione corruzione e trasparenza, il Comune di Rimini apre a idee e suggerimenti

Attualità

Rimini

| 12:53 - 20 Dicembre 2019

Il Comune di Rimini comunica che sta procedendo all’aggiornamento annuale del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2020/22 e che per questo intende raccogliere suggerimenti e proposte di cittadini e associazioni da valutare anteriormente alla redazione dell’aggiornamento dei predetti Piani.



Si invitano tutte le cittadini e le associazioni interessate ad inviare eventuali suggerimenti e proposte entro il giorno 10 gennaio 2020 all’indirizzo di posta elettronica segreteria.generale@comune.rimini.it



Considerata la natura dei piani, che al di la dell’aggiornamento obbligatorio da effettuarsi annualmente entro il 31 gennaio, possono in ogni momento essere migliorati ed adeguati, i cittadini potranno formulare le proprie proposte anche successivamente alla loro adozione e senza termini di scadenza.