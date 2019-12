Cattolica, cantanti si esibiscono gratis in concerto benefico per la Prima Coccola Onlus

Eventi

Domenica 22 Dicembre alle ore 17 presso il Salone Snaporaz in Piazza del Mercato, 15 a Cattolica, andrà in scena il concerto Cattolica Sings Christmas, un momento di incontro tra musica e solidarietà. Il concerto, organizzato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Cattolica, da un’idea solidale di Diego Olivieri che ne ha curato anche la direzione artistica, intende contribuire ad aiutare i bambini nati prematuramente.

Lo spettacolo, ad ingresso gratuito, devolverà interamente tutte le offerte libere degli spettatori all’Associazione “La Prima Coccola”: con il ricavato dell’evento, nell’ambito del progetto che sta veramente a cuore all’associazione nel sostegno del reparto, degli operatori, ma soprattutto delle famiglie e dei piccoli guerrieri che sono i veri protagonisti, verranno acquistate delle copri incubatrice (per consentire la veglia e il riposo) e delle vaschette per il bagnetto dei bimbi in reparto .

Sei i cantanti cattolichini che hanno dato la propria disponibilità ad esibirsi gratuitamente: Giulia Boria, Alfredo Ferrucci, Manuela Cruccas, Amedeo Olivieri, Diego Olivieri Veronica Pozzi. In repertorio brani noti per questa occasione nata per un fine importante, ma anche per entusiasmare il pubblico con un concerto ispirato al periodo natalizio e ai valori che esso rappresenta: bellissime canzoni, alcune con apprezzabili sonorità jazz, con l’entusiasmo di chi si è preparato musicalmente su un tema specifico, consapevole di fare del bene. Gli artisti saranno accompagnati da Manuel Casisa al pianoforte, Massimo Ferri alla batteria e Michele Mengoni al contrabbasso.

La manifestazione sarà anche l'occasione per scambiarsi gli auguri in prossimità delle festività natalizie nello spirito della solidarietà: al termine del concerto un brindisi ed un piccolo buffet offerto dagli operatori economici del territorio.