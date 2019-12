Rippotai creative lab applicato al sociale: insieme a Cà Santino per promuovere l'operosità

Attualità

Cattolica

| 09:22 - 20 Dicembre 2019

L'allestimento green per Ca' Santino di Rippotai creative lab.

La diffusione di nuovi stili di vita e di consumo più sostenibili coincide con l’acquisizione di nuovi valori etici e ambientali anche in un’ottica di economia circolare. Ecco perchè Rippotai con il suo progetto creative lab si impegna con soluzioni green ad affiancare aziende, ma non soltanto, che vogliono impegnarsi in una visione comune di progetto. All'interno di questa filosofia operativa ricade perfettamente l'operato della cooperativa sociale Cà Santino di Montefiore Conca che gestisce un centro socio-riabilitativo e socio-occupazionale per persone con disabilità, la quale ha allestito al palazzo del Turismo di Cattolica dal 13 al 15 dicembre uno stand per illustrare le attività messe in campo nel corso degli anni. Rippotai ha curato tutta la parte grafica e video, l’allestimento dello spazio utilizzando i prodotti di design realizzati in materiale riciclato e riciclabile e la mostra fotografica. Grazie al suo impegno, il creative lab si pone come strumento al servizio di progetti ecosostenibili e di promozione anche per le attività sociali per supportare e diffondere un’economia circolare ragionata a tutto tondo.