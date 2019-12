Rassegna Aics delle scuole nuoto e preagonistica al Garden di Rimini: un centinaio di giovanissimi

Sport

| 09:10 - 20 Dicembre 2019

I partecipanti alla rassegna Aics al Garden sporting center.

Mercoledì 18 dicembre è andata in scena alla piscina del Garden sporting center di Rimini la prima giornata della rassegna Aics delle scuole nuoto e preagonistica della polisportiva Garden e della Gens aquatica San Marino, alla quale hanno preso parte oltre 80 giovanissimi degli anni 2011 e 2012. Una non competitiva studiata e voluta dai responsabili delle due squadre che da anni organizzano questa simpatica iniziativa allo scopo di reclutare nuove leve da inserire nelle rispettive squadre agonistiche.



"Da tempo abbiamo utilizzato questo sistema organizzativo per avvicinare nuovi atleti a questo nostro magnifico sport acquatico ed i numeri ci hanno dato ragione" dichiara il ds della Pol Garden Rimini Fabio Bernardi. "La nostra associazione vanta oltre 110 atleti delle varie categorie e quest'anno abbiamo ottenuto con gli Esordienti B ed A un insperato risultato di mandare 15 atleti con 23 gare alle finali Regionali che si terranno domenica 23 dicembre a Riccione a dimostrazione che il criterio funziona".