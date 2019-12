Cronaca

Rimini

| 08:35 - 20 Dicembre 2019

Nella nottata di giovedì i militari della locale stazione dei carabinieri di Riccione hanno arrestato un 30enne albanese residente in città e pregiudicato, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal tribunale di Rimini il 14 dicembre, a seguito delle reiterate violazioni del divieto di avvicinamento a cui l’indagato era sottoposto. Arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato alla casa circondariale di Rimini a disposizione dell’autorità giudiziaria.