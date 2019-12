Spacciatore ai domiciliari si allontana e diventa irreperibile, rintracciato e condotto in carcere

Cronaca

Rimini

| 08:32 - 20 Dicembre 2019

Il carcere Casetti di Rimini in via Santa Cristina.

I militari della locale tenenza dei carabinieri di Cattolica hanno arrestato un 68enne di Ravenna ma residente a Tavullia, coniugato, pregiudicato, in esecuzione ordinanza di aggravamento misura cautelare emessa in data dal tribunale ordinario di Pesaro.

Già agli arresti domiciliari per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, l'uomo si era allontanato qualche giorno fa dal proprio domicilio rendendosi irreperibile. Rintracciato il 17 dicembre è stato arrestato e condotto alla Casa circondariale di Rimini a disposizione dell'autorità giudiziaria.