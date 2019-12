Orecchio staccato a morsi alla fidanzata nel club di scambisti: condannato a quattro anni

Cronaca

Rimini

| 20:01 - 19 Dicembre 2019

Coppia di scambisti (foto di repertorio).

E' stato condannato a quattro anni di reclusione, al termine del rito abbreviato, un 33enne di Gubbio, che il 25 novembre del 2018 aveva aggredito la fidanzata, nella concitazione di una lite sorta in un locale per scambisti sulle colline di Saludecio. Alla ragazza aveva staccato un orecchio a morsi, poi ricostruito a seguito di intervento chirurgico. L'imputato, difeso dall'avvocato Ubaldo Minelli, dovrà anche versare una provvisionale di 20.000 euro. E' stato riconosciuto colpevole di lesioni personali gravissime aggravate da futili motivi. Il legale ha annunciato ricorso in appello.