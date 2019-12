I calciatori del Rimini regalano un dono per Natale ai bambini dell'ospedale "Infermi" Emozione e gioia per i piccoli pazienti dei reparti di Oncologia pediatrica per l'arrivo dei biancorossi guidati dall'ex campione Ricchiuti

Attualità Rimini | 19:28 - 19 Dicembre 2019 Il Rimini calcio in visita all'Infermi nel reparti di Oncologia pediatrica. Una bella sorpresa per i piccoli pazienti dell'ospedale Infermi di Rimini. L'iniziativa benefica della squadra di calcio della città è stata ideata anni fa dal campione Adrian Ricchiuti e si rinnova ogni anno, in prossimità del Natale. Oggi (giovedì 12 dicembre) il "Chico" e una rappresentanza di giocatori del Rimini, con indosso il cappello di Babbo Natale, hanno fatto visita ai bambini ricoverati, portando i giocattoli messi a disposizione da Milly Giocattoli. L'iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione dei direttori dei reparti di Oncologia pediatrica, Chirurgia pediatrica e Pediatria, Roberta Pericoli, Vincenzo Domenichelli e Gianluca Vergine.