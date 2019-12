Ex calciatore Evani ha presentato il suo libro a San Marino con i tifosi del Milan Club Montefeltro

Sport

| 17:46 - 19 Dicembre 2019

Al centro Manuel Poggiali e a destra Alberico Evani.

Il 17 dicembre del 1989 una sua punizione regalò al Milan la vittoria della Coppa Intercontinentale. Alberico "Chicco" Evani, centrocampista, oggi è collaboratore tecnico di Roberto Mancini in nazionale. Trent'anni dopo, il 26 dicembre 2019, l'ex calciatore è stato ospite di una serata organizzata dal Milan Club Montefeltro all'Hostaria da Lino a Borgo Maggiore di San Marino. "Chicco" è tornato sul monte Titano, dopo la felice esperienza sulla panchina del club sammarinese, all'epoca (2009-10) in Serie C, per presentare la sua autobiografia: "Non chiamatemi Bubu". All'appuntamento, che ha coinvolto una settantina di persone, era presente anche il pilota Manuel Poggiali. Sia Poggiali che Evani si sono fermati alla cena del Milan Club Montefeltro, firmando autografi e prestandosi ai selfie e alle foto di rito.