Ecco il programma del "Capodanno di Rimini', 'Concertone' di Coez in piazzale Fellini

Turismo

Rimini

| 15:58 - 19 Dicembre 2019

Il rapper italiano Coez.

È un lunghissimo conto alla rovescia quello del Capodanno di Rimini, il più lungo del Mondo, quest'anno con una dedica speciale al Maestro Federico Fellini, verso il centenario dalla nascita e delle celebrazioni del 2020.



Un ricco calendario di eventi, fra musica, arte, spettacoli, che si protrae da dicembre a gennaio e culmina la notte del 31 con mille e una festa. A partire dal "concertone" di Coez in Piazzale Fellini per proseguire in centro storico con i Planet Funk e la Reunion delle Discoteche storiche che hanno fatto grande la Riviera by night con i loro deejay e la loro ‘club culture’.



Oltre 25 eventi musicali, dal jazz all'opera, dalle ensemble orchestrali all'immancabile concerto del Capodanno. Il 31 dicembre sarà l'apice dell'offerta musicale del “Capodanno più lungo del Mondo”, a partire dalle 22.15 piazzale Fellini si animerà con la musica di Coez, simbolo del nuovo cantautorato italiano che, con il suo inconfondibile crossover di generi tra rap e pop, traghetterà il pubblico verso il nuovo anno con i suoi grandi successi e nuovi brani con, sullo sfondo, il mare ed il Grand Hotel illuminati dallo spettacolo di fuochi d’artificio della mezzanotte.

“La musica non c'è” solo fino alla mezzanotte, i festeggiamenti si spostano in centro storico con i Planet Funk e il loro audio/video show in piazza Malatesta ed una immensa discoteca sotto le stelle con la Rimini Dance Reunion, la “chiamata alla consolle” delle discoteche simbolo della riviera: Paradiso, Velvet, Slego, Baia degli Angeli, Cellophane, Barcelona e l’esercito dei loro dj storici: Ricky Montanari e Daniele Baldelli e poi ancora, in ordine sparso fra piazza Malatesta, arena Francesca da Rimini, Agostiniani e Piazza Cavour: Cirillo + dan: ros + Matteo Mussoni + Giamma + Full Nelson + Gianni Morri + Massimo Padovani + Paolo Nhe + Gippo dj, Ciccio dj, Mad Bob, lo staff del Gran Caribe e la musica e l'animazione di Rds 100% Grandi Successi con Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini.

Tappa doverosa per tutti i viandanti di Capodanno è la mostra “Fellini 100 Genio immortale”. La mostra, visitabile fino al 15 marzo a Castel Sismondo, propone aperture straordinarie e visite guidate in occasione delle feste e l'apertura notturna fino alle 2:00 (dalle 10 del mattino) la sera del Capodanno. La mostra è un percorso che si snoda lungo tre nuclei di contenuti, un allestimento scenografico e multimediale in cui è possibile ammirare oggetti di scena, appunti, disegni e gli abiti più iconici della sua produzione filmografica. Un viaggio nell'opera, nella vita e nell'immaginazione del Maestro, anteprima del Museo a lui dedicato che aprirà a fine 2020.

L’anno nuovo inizia ancora all’insegna della musica: il Teatro Galli porta in scena l'opera di Capodanno, il Rigoletto, l'1, il 3 ed il 4 gennaio e il Gran Concerto dell'Epifania, tenuto dalla Filarmonica Città di Rimini, il 6 di gennaio.

Nell'attesa dell'ultimo dell'anno, la città è già pronta alle feste con il suo centro storico trasformato in un grande villaggio del natale pieno di mercatini e luminarie dedicate a Fellini, con piste di ghiaccio e giostre francesi dal fascino antico e percorsa ogni week end di dicembre dalla magia dei cartoni con gli eventi di Cartoon Club in piazza Cavour. Anche le spiagge di Rimini sono già trasformate in opere d'arte con i presepi di sabbia e luoghi caldi per ristorarsi guardando il mare d'inverno.

Tutti gli eventi, le mostre, i concerti, e gli spettacoli sono consultabili sul sito Rimini Turismo e parteciparvi è ancora più semplice grazie a C’Entro Facile, il trenino che gratuitamente permette di raggiungere il centro storico dai principali parcheggi della città. La notte del 31 dicembre sarà invece l'intero trasporto locale, compreso il nuovo Metromare, a fornire un servizio notturno e gratuito per permettere di spostarsi comodamente in Città.