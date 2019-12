Sabato 21 dicembre gli auguri del sindaco alla città di Misano Adriatico

Attualità

Misano Adriatico

| 15:47 - 19 Dicembre 2019

Natale a Misano Adriatico.

Appuntamento a sabato 21 dicembre, alle 17.30 al Teatro Astra, per il saluto del sindaco Fabrizio Piccioni e di tutta l’amministrazione comunale ai cittadini di Misano Adriatico.

Sarà un pomeriggio di festa, grazie anche all’esibizione degli allievi della Scuola Comunale di Musica di Misano. Saranno premiate le società sportive, consegnati i diplomi di merito agli studenti della scuola superiore e ringraziati per il loro lavoro i dipendenti comunali in pensione nel corso dell’anno.



“Gli auguri di Buon Natale ed un brindisi beneaugurante in vista del 2020 – commenta il sindaco – sono un gesto semplice, ma se compiuto insieme e con un sorriso assumono un valore al quale noi amministratori di Misano non vogliamo rinunciare: lo spirito di comunità. Ognuno ha una sua storia, esprime condivisioni o distanze, ma credo importante dare vigore al nostro stare bene insieme”.