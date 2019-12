Volley C femminile, Gut Chemical Belalria fa il colpaccio: 0-3

Sport

Bellaria Igea Marina

| 15:39 - 19 Dicembre 2019

La Gut Chemical Bellaria torna al successo in trasferta; dopo un mese esatto dall’ultima gara lontano da Igea, la squadra di coach Nanni si sposta nella vicina Savignano sul Rubicone ed espugna la Marie Curie con un rotondo 0-3 ai danni del Rubicone in Volley di coach Raggi padrone di casa.



“Dopo aver regolato la capolista Cattolica 3-1 paradossalmente abbiamo vissuto una settimana difficile con un po’ di tensioni ma nel corso della stagione è normale che non fili sempre tutto liscio – spiega coach Nanni - ; perciò il primo grosso merito che do alle ragazze è quello di essere state molto brave a resettare tutto per scendere in campo serene, coese e determinate, consce del fatto che una gara come quella di oggi avrebbe richiesto il 120% di attenzione e tranquillità: a dispetto della classifica Rubicone in Volley è numericamente e tecnicamente una delle squadre più complete e competitive del girone, quindi questo successo non è meno importante di quello di settimana scorsa, anzi, vale qualcosina in più poiché arrivato in trasferta dove fino ad ora abbiamo faticato (successo a San Marino, sconfitta a Riccione e sul campo dell’ Acsi) e viste le molte defezioni. Ora sotto con l’altra capolista, Budrio: sarà una gara molto difficile ma ci faremo trovare pronti per la sfida e comunque vada il bilancio di questa prima parte di stagione è più che positivo.”

GUT CHEMCAL BELLARIA: Morri 2, Bucella 9, Albertini 10, Fortunati 6, Diaz 13, Zammarchi 6, Loffredo (libero). Ne: Agostini, Armellini, Serafini, Tosi Brandi. All. Nanni.