Volley, per Titan Services e Banca di San Marino è derby contro Forlì

| 15:15 - 19 Dicembre 2019

Il coach della Titan Services San Marino Stefano Mascetti.

Sull’asse San Marino – Forlì, si gioca la decima giornata sia del campionato di serie B maschile, sia di quello di serie C femminile.



Serie B maschile. La trasferta di sabato prossimo a Forlì (si gioca alle 20.30, arbitrano Vieri Santin come primo arbitro e Marianna Santoniccolo come seconda), assume un sapore particolare per Stefano Mascetti, coach della Titan Services. "Andiamo a giocare contro una società che rappresenta molto della mia storia pallavolistica. – Dice. - E' un po' un ritorno alle origini e, poi, sono diversi anni che non ci gioco contro perché le squadre che ho guidato hanno spesso militato in campionati diversi dal Forlì. Sono contento di tornarci con questa Titan Services, un gruppo di ragazzi che combatte e lotta per ottenere il massimo in ogni partita".

Che tipo di squadra è, questo Forlì?

"E' un team dall'ottima struttura fisica e tecnica, a cominciare da Porcellini, per proseguire con i tanti ragazzi che ho allenato: Manelli, Kunda, Olivucci, Silvestroni... Insomma, Forlì è una squadra complicata da affrontare, perché formata da giocatori esperti che non hanno paura di sbagliare e che conoscono bene la categoria. Sanno di poterci stare alla grande, in serie B. Anche noi stiamo dimostrando di poterci stare ma in ogni partita dobbiamo essere bravi a tirare fuori il meglio di noi e a esaltare i difetti degli avversari”.

CLASSIFICA SAMA Portomaggiore 25, Erm group San Giustino 22, Geetit Bologna 22, Arno Volley Castelfranco 21, Zephyr Santo Stefano Magra 20, Sir Safety Spoleto 17, Querzoli Forlì 14, Lupi Estintori Pontedera 14, Krifi Ferrara 10, Laghezza La Spezia 9, Titan Services 7, Energia fluida Cesena 3, Job italia Città di Castello 3, Promo video Perugia 2.

PROSSIMO TURNO (10^ giornata). Sabato 21 dicembre ore 20.30 a Forlì: Querzoli Forlì - Titan Services.



Serie C femminile. La Banca di San Marino chiude il 2019 ospitando la Claus Forlì sabato prossimo alla palestra Casadei di Serravalle. "La Claus è una squadra giovane, con giocatrici molto alte e preparate fisicamente. Basti pensare che la loro palleggiatrice è, probabilmente, il loro miglior muro. – Racconta Wilson Renzi, allenatore delle titane. - Naturalmente anche le loro centrali se la cavano molto bene in questo fondamentale mentre, quando attaccano, preferiscono farlo da posto 4. Sono allenate da Loris Polo, coach della nazionale femminile sammarinese. Dunque, sappiamo che arriveranno preparate sul nostro gioco. Noi dovremo variare le nostre soluzioni in attacco; essere precise in difesa e incisive in battuta, un fondamentale nel quale siamo altalenanti. E' l'ultima partita dell'anno e ci piacerebbe chiudere con un risultato positivo". Non sarà della partita Martina Muraccini, una delle tre centrali della squadra.







CLASSIFICA (a venerdì 13 dicembre). Budrio 22, Retina Cattolica 20, Gut Chemical Bellaria 19, Claus Forlì 16, Massavolley 15, Acsi Ravenna 15, My Mech Cervia 14, Fse Progetti Savignano 13, Banca di San Marino 12, Helyos Riccione 6, Flamigni San Martino in Strada 6, Avia Nuova Punta Marina 4, Teodora Ravenna 0.







PROSSIMO TURNO (10^ giornata). Sabato 21 dicembre ore 18.30 a Serravalle: Banca di San Marino – Claus Forlì.