Basket giovanile, sotto l'albero di Natale il Memorial Garattoni e il Memorial Fabbri

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 15:04 - 19 Dicembre 2019

La squadra Esordienti dell'IBR.





Tornano nel periodo natalizio i tornei giovanili di basket Memorial Garattoni e Memorial Fabbri, la doppia manifestazione organizzata da Angels e IBR presentata giovedì mattina. Il primo, giunto alla 18esima edizione, si svolgerà dal 27 al 30 dicembre e sarà riservato alle categorie Esordienti e Aquilotti. Nella prima 16 le squadre iscritte provenienti da tutta Italia; nella seconda sono sei a livello locale. Le partite si giocano negli impianti di Rimini e Santarcangelo.

Il secondo appuntamento – decima edizione - in scena dal 3 al 6 gennaio è riservato alle Rappresentative regionali Under 14 maschile e 15 femminili. Otto le formazioni maschili e otto quelle femminili. Le partite si giocheranno nella palestra Rodari e al Flaminio le partite delle Rappresentative femminili e a Santarcangelo e alla Carim quelle delle rappresentative maschili. Le Rappresentative maschili sono: Emilia Romagna, Trentino, Veneto, Lombardia, Campania, Lazio, Friuli, Liguria. Le Rappresentative femminili sono: Emilia Romagna, Trentino, Veneto, Lombardia, Campania, Lazio, Toscana e Liguria. Importante il ruolo del Comitato Regionale Emilia Romagna e del comitato italiano arbitri che fornisce i fischietti.



La formula prevede due gironi da 4 squadre per torneo e poi semifinali incrociate (sabato 5 gennaio) e finali la mattina della domenica 6 (al “Flaminio” di Rimini quella femminile, al “PalaSgr” di Santarcangelo quella maschile).

L’Emilia-Romagna, guidata dalla Referente Tecnico Territoriale, Valeria Giovati, è stata inserita nel girone Azzurro A e Rosa B.

Ad oggi non sono stati ancora ufficializzati i roster delle squadre partecipanti, mentre è stato comunicato il calendario.

UNDER 15 MASCHILE

Giovedì 3/1 (19, Palestra Carim) ER-Lazio; Venerdì 4/1 (11, Santarcangelo) ER-Trentino Alto Adige, (18, Santarcangelo) ER-Friuli Venezia Giulia

UNDER 14 FEMMINILE

Giovedì 3/1 (17, Flaminio) ER-Lazio; Venerdì 4/1 (9, Palestra Rodari) ER-Campania, (16, Flaminio) ER-Trentino Alto Adige.