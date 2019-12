Problema parcheggi a Rimini, la Lega: "Negozi perdono clienti a favore dei centri commerciali"

Attualità

Rimini

| 14:23 - 19 Dicembre 2019

Bruno Galli della Lega.

“Rimini non è nuova al problema dei parcheggi. E’ un difetto strutturale ed urbanistico che si evidenzia nel periodo di maggior afflusso, ora quello natalizio. Occorre quindi evitare situazioni come quella della chiusura del parcheggio Tiberio perché così le cose vanno di male in peggio”. Il segretario provinciale della Lega Bruno Galli torna sull’annosa questione della sosta, alla luce dei lavori che in questi giorni, rileva, "obbligano i visitatori della città ad affanni e perdite di tempo per trovare uno stallo libero". E secondo Galli, la prima conseguenza è un danno per i negozi di vicinato e le piccole realtà locali, con la carenza dei parcheggi che spinge le persone a fare spesa ai centri commerciali e non in centro, "a discapito proprio di quei commercianti che già sono allo stremo delle forze e che aspettano occasioni come il Natale per risollevare le proprie attività”.