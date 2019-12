Calcio RSM: il comico e imitatore Carlo Frisi guest star alla cena di Natale della Juvenes Dogana

Sport

Repubblica San Marino

| 13:32 - 19 Dicembre 2019

Cena di Natale della Juvenes Dogana.

Domenica 15 dicembre si è svolta presso il Palace Hotel di San Marino la tradizionale festa di Natale della Juvenes/Dogana. Oltre trecento i presenti, con tutte le squadre del settore giovanile, il settore futsal e prima squadra. Una serata all’insegna dell’allegria e del divertimento, condotta dal comico Carlo Frisi – storico volto della tv del “Bagaglino” di Canale 5, da anni residente in Repubblica – che durante la serata si è “trasformato” imitando diversi personaggi famosi quali Vittorio Sgarbi, Matteo Salvini e Beppe Grillo.

Presenti anche figure storiche e istituzionali del calcio sammarinese: il presidente della Federcalcio Marco Tura, il direttore tecnico Massimo Bonini, il commissario tecnico dell’Under 21 Fabrizio Costantini e ultimo ma non ultimo il mitico fondatore della Juvenes Don Giuseppe Innocentini (conosciuto da tutti come Don Peppino).

Il presidente Lino Zucchi ha inoltre premiato - con targhe speciali - Sonia Protti, Martino Guidi, e Maurizio Raschi, persone indispensabili per la società Juvenes/Dogana. Durante la serata, ricca e tradizionale lotteria e il taglio della torta con Don Peppino e il presidente Zucchi.

La società, infine, coglie l’occasione di ringraziare Carlo Frisi per la sua disponibilità e professionalità e augura a tutti un sereno Natale e felice anno nuovo.