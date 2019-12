Presepe vivente a Montefiore Conca, tre appuntamenti per il Natale 2019

Eventi

| 13:44 - 19 Dicembre 2019

Il presepe vivente di Montefiore Conca in un'immagine d'epoca risalente al 1990.

Il presepe vivente di Montefiore Conca aggiunge una rappresentazione in occasione delle festività natalizie. Oltre al tradizionale appuntamento del 26 dicembre, infatti, i volontari della pro loco e i cittadini inscenranno la natività anche il 28 e il 29 dicembre. Il 26 e il 29 il pomeriggio, dalle 17 alle 19, il 28 in prima serata, dalle 20.30 alle 22. "E' l'anno del tre, perché quest'anno festeggiamo i trent'anni della rappresentazione", spiega il sindaco di Montefiore Conca, Filippo Sica. Saranno dunque tre le famiglie protagoniste, nei panni di Gesù, Giuseppe e Maria, del presepe vivente che trasforma il caratteristico borgo riminese in una "piccola Betlemme".