Mille copie vendute in quattro giorni, il libro su Sandra Sabattini subito esaurito

Attualità

Rimini

| 12:24 - 19 Dicembre 2019

Sandra Sabattini.





Presentato al pubblico giovedì 12 dicembre, in Sala San Gaudenzo, Scelgo te e basta. Sandra Sabattini Vivere a braccia spalancate, il libro dedicato dal Vescovo di Rimini alla giovane riminese che sarà proclamata beata il prossimo 14 giugno 2020, è andato subito esaurito.

La prima tiratura di 1.000 copie, infatti, è stata “bruciata” in appena quattro giorni. Un successo clamoroso per il volume. ilPonte edizioni ha immediatamente provveduto ad una prima ristampa del libro (in 1.000 copie), che ha incontrato l’interesse di un pubblico vasto e composito, anche fuori dai confini riminesi.



Sandra Sabattini è la prima fidanzata beata, la cui proclamazione è prevista a Rimini, in Basilica Cattedrale, il prossimo 14 giugno 2020.

È una dei “santi della porta accanto” su cui tanto insiste Papa Francesco.

Amante della vita e innamorata “pazza” di Dio, Sandra Sabattini è una ragazza dal cuore grande, che si è spesa nel servizio per i disabili e per i tossicodipendenti, che andava a cercare i poveri di casa in casa. E spesso la sera, quando rientrava, non aveva indosso gli stessi abiti con cui era partita…

Il 29 aprile 1984, a Igea Marina, mentre si reca ad un incontro della APG23, Sandra viene investita da un’automobile, entra in coma e muore il 2 maggio, non ancora 23enne.

Don Oreste Benzi – del quale Sandra è una figlia spirituale – ha spinto da subito per l’apertura della Causa di Beatificazione di questa giovane riminese (avviata a Rimini nel 2006) che considerava: “Un animo profondo e semplice, contemplativo e razionale, immerso in una fede profonda”.



Più di una biografia, meglio di un romanzo, Scelgo te e basta. Sandra Sabattini vivere a braccia spalancate è un libro che mostra l’attualità e la bellezza straordinaria di questa figura, la cui profezia può “investire” e provocare ogni lettore. 9 capitoli, 80 pagine a colori e con diverse immagini (alcune inedite, tratte dall’archivio del fotografo dell’APG23 Riccardo Ghinelli), Scelgo te e basta è un libro in cui immergersi dall’inizio alla fine. La Presentazione del libro è a firma di Giovanni Paolo Ramonda, responsabile generale dell’associazione Papa Giovanni XIII.