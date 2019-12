Sul riminese allerta meteo per venerdì: sugli appennini raffiche di vento fino a 100 km/h

Attualità

Rimini

| 12:13 - 19 Dicembre 2019

Nuova allerta meteo sul riminese per venerdì 20 dicembre.

Venerdì 20 dicembre nuova allerta sul territorio riminese per vento, mare mosso e criticità idraulica. In particolare sull'appennino sono attese raffiche di vento fino a 100 km/h. Sarà un weekend caratterizzato sostanzialmente da maltempo, con piogge fino alla mattina di domenica.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 19/12/19 ore 12:00





Venerdì 20 Dicembre





Sabato 21 Dicembre





Domenica 22 Dicembre

Nubi irregolari al mattino, copertura in aumento dal pomeriggio con cielo molto nuvoloso.assenti o sporadiche a carattere di piovasco tra mattina e pomeriggio, deboli/moderate tra pomeriggio e sera in Appennino.in aumento, comprese tra +7°C e +14°C.moderati da Sud/Sud-Est con rinforzi lungo la costa; sino a forti da Sud/Sud-Ovest sui rilievi con raffica fin sui 100 km/h in Appennino.da mosso a molto mosso.alta.Nubi irregolari con addensamenti più consistenti al mattino ed in serata. Maggiori schiarite nel pomeriggio.deboli/moderate tra notte e prima parte di giornata in veloce esaurimento; instabilità in nuovo aumento tra serata e notte verso Domenica 22 Dicembre.in aumento nei valori minimi, comprese tra +10°C e +14°C.moderati dai quadranti occidentali con rinforzi da Ovest/Sud-Ovest in Appennino.mosso.media.Molto Stato del cielo: molto nuvoloso tra notte e primo mattino, in seguito ampie schiarite con cielo poco nuvoloso.residue, anche a carattere di rovescio, tra notte e primo mattino, assenti per la restante parte di giornata.stazionarie, comprese tra +10°C e +15°C.tesi/forti da Ovest/Nord-Ovest con raffiche superiori ai 70 km/h in Appennino.mosso.medio-alta.Una rimonta dell’alta pressione andrà a garantire condizioni di maggiore stabilità sulla provincia Riminese almeno nelle giornate di Lunedì 23 e Martedì 24 Dicembre. Rimane da valutare la previsione per Natale e Santo Stefano, con incertezza legata a una possibile discesa di aria più fredda dai quadranti settentrionali, che potrebbe favorire una generale diminuzione delle temperature.Ulteriori aggiornamenti sempre disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook