Attualità

Rimini

| 11:39 - 19 Dicembre 2019

Pesce fresco, foto di repertorio.

Il Consorzio Operatori Mercato Centrale Coperto, riferisce che sarà aperto, in via straordinaria, anche domenica 22 (apertura dalle 7:00 alle 13:30), oltre a lunedì 23 e martedì 24 dicembre (apertura dalle 7:00 alle 19:45). Si informa inoltre che le barche della marineria di Rimini sono autorizzate ad uscire in mare tutti i giorni sino al Natale e pertanto si prevede abbondanza di pesce fresco sui banchi del Mercato Coperto a prezzi eccezzionali.