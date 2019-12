Calcio femminile Riccione, si recupera la gara con la Sassari Torres, scatta l’operazione aggancio

Sport

Riccione

| 09:04 - 19 Dicembre 2019

Giovedì 19 dicembre con fischio d’inizio della gara alle 20.30 va in scena al campo sportivo Nicoletti l’atteso recupero della quinta giornata del campionato di serie C tra il Riccione e la Sassari Torres.

Le romagnole, reduci dal pareggio a reti inviolate sul campo di La Spezia, sono terze in graduatoria a 19 punti, a tre punti di distanza dalle sarde e quattro dalla capolista Pontedera. Le ospiti, invece, provenienti dal successo esterno per 1-0 sul campo della Res Women sono seconde in graduatoria con 22 lunghezze. Arbitrerà l’incontro il sig. Boiani di Pesaro.



Di seguito le dichiarazioni pre gara affidate alla rientrante Mary Russarollo, attaccante, classe 1999 : “Stiamo preparando la gara nel miglior modo possibile, vogliamo riscattarci dopo il mezzo passo falso di domenica; il rientro in campo è sempre un’emozione unica, sono tornata titolare con l’Imolese dopo oltre un anno di riposo forzato, sono davvero contenta di poter tornare ad aiutare la mia squadra in campo; resta il rammarico per il palo colpito domenica scorsa nella gara con lo Spezia, se la palla fosse entrata, sarebbe ovviamente cambiata la partita; penso tuttavia che sia un segnale positivo del mio totale recupero, grazie anche alla fiducia che mi è stata concessa da parte del mister”.



Classifica

Pontedera 23

Torres 22

Riccione 19

Res Women 16

Jesina 14

Pistoiese 13

San Miniato, Spezia 10

Bologna, Arezzo, Grifone Gialloverde 7

Imolese 1

Torres e Riccione una gara in meno