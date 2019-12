Calcio giovanile: Gabicce Gradara, vincono i Giovanissimi e pareggiano gli Allievi

Sport

Gabicce Mare

| 09:01 - 19 Dicembre 2019

La squadra Allievi a Fermignano.

ALLIEVI



Fermignano –Gabicce Gradara 1-1

Nel recupero della pima giornata della seconda fase interprovinciale il Gabicce Granata ottiene un punto prezioso in rimonta sul campo del Fermignano. Un pareggio per 1-1 meritato, maturato in pieno recupero, ostinatamente cercato dalla squadra di Magi priva di più elementi tanto che sono stati convocati alcuni giocatori classe 2003 della Juniores: Ugoccioni, Della Chiara e Granci. I tre hanno alzato il tasso tecnico e agonistico e infuso coraggio ai compagni alzando il tasso tecnico e agonistico.

In avvio Fermignano due volte pericoloso, al 16’ Gaddoni, imbeccato da Granci, si divora il vantaggio a tu per tu col portiere. Al 34’ Fermignano pericoloso con un tiro alla sinistra del portiere.

Nella ripresa il Fermignano attacca ma il Gabicce Gradara replica colpo su colpo. Al 27’ prodezza del portiere Simoncelli su un tiro a giro e palla in angolo: sull’angolo arriva il gol con un tiro teso sul secondo palo. Il Gabicce Gradara non molla e al 4’ minuto di recupero Della Chiara conquista palla fuori area e lascia partire un tiro micidiale che sbatte sulla faccia interna della traversa e finisce in rete.

Prossimo impegno in trasferta contro la Vadese domenica 22 alle ore 10.

GABICCE GRADARA: Simoncelli Riccardo, Cecchini, Gabellini, Ferraro, Shehu, Della Chiara, Granci, Ugoccioni , Giaccehti, Simoncelli, Elia, Gaddoni. Nella ripresa sono subentrati: Trufelli, Delbianco, Galli, Caico. All. Magi.



GIOVANISSIMI



GABICCE GRADARA - VISMARA 2008 2-0



Nel recupero della prima giornata della seconda fase a gironi interprovinciale, il Gabicce Gradara si impone tra le mura amiche contro il Vismara 2008, grazie alla doppietta dello scatenato Gambini.

La squadra locale si rende subito pericolosa al 3' con Bergamini che dopo aver dribblato un paio di avversari in area di rigore tira a botta sicura ma Capomaggi respinge. Il gol arriva cinque minuti dopo con Gambini che dopo aver conquistato la palla sulla trequarti trafigge il portiere con un diagonale imparabile. Al 20' Gambini raddoppia, dopo aver sfruttato al meglio un passaggio filtrante di Petese. Poco dopo i due cercano di ripetersi con un'azione fotocopia, ma questa volta l'attaccante manda la palla a lato di poco.

Al 34 ' il Vismara prova a reagire con una punizione di Camillini ma colpisce la traversa.



Nei primi minuti della ripresa la squadra locale si renda pericolosa con Sarli che dopo aver dribblato un paio di avversari, dal fondo mette un'ottima palla che attraversa tutto lo specchio della porta ma nessuno dei compagni ne approfitta. Al 50' il Vismara 2008 sfiora il gol con Amati che calcia la palla a fin di palo.

Gambini prova a realizzare la tripletta al 60'. Dopo aver saltato una serie di avversari entra in area di rigore ma Capomaggi e bravo a ma dare in angolo. Gambini scatenato, si ripete due minuti dopo ma questa volta calcia a lato.



Il Gabicce Gradara disputerà il prossimo incontro in casa domenica 22 dicembre alle ore 10:30 contro la formazione del Victoria Brugnetto.



GABICCE GRADARA Nobile ( 20 st. Borselli), Bacchini (18' st. Zampolini ), Fuzzi, Semprini ( 10' st. Moutatahhir), Morini, Della Chiara, Bergamini ( 10' st. Andreani) , Finotti (15 st. Roberti) , Gambini, Petese ( 15 st. Fronzoni), Sarli ( 25' st. Del Prete)

All. Campanelli