FOTO Rimini smoke box, oltre 5mila sigarette raccolte in centro città e più di cento posaceneri

Attualità

Rimini

| 07:55 - 19 Dicembre 2019

I volontari dell'ultima raccolta mozziconi nel centro di Rimini.

“Rimini Smoke Box” (RSB), campagna di sensibilizzazione sull’abbandono dei mozziconi a terra, continua con le azioni di raccolta mozziconi per le vie del centro storico. I giovani riminesi under 35 del comitato “Agorà Rimini” di “RiGenerazione Italia”, fautori del progetto, visto il costante riscontro mediatico e di partecipazione ricevuti nelle passate azioni di pulizia proseguono il loro impegno. Un impegno che, ad oggi, ha visto la raccolta di almeno 5mila mozziconi e la distribuzione gratuita di circa un centinaio di smoke box, distribuiti gratuitamente ai fumatori che partecipano alle raccolte.



Inoltre grazie al continuo coinvolgimento delle attività commerciali locali quali bar, pasticcerie e pub, tutti i partecipanti verranno premiati con un aperitivo. Infatti, questa sesta edizione, vede la collaborazione del Rebus Lunch bar. L’obiettivo rimane sempre quello di sensibilizzare la cittadinanza sulla costante presenza a terra dei mozziconi di sigaretta e dei danni che questi possono recare: l’appuntamento è per sabato 21 dicembre, alle ore 10:30 di fronte al Castel Sismondo. L’azione di raccolta mozziconi e pulizia si terrà in zona Castel Sismondo, passando per piazza Cavour e piazza Tre Martiri, lungo il Corso d’Augusto per convergere infine al Rebus Lunch bar.



Si ricorda che la distribuzione gratuita delle smoke box è resa possibile grazie alla raccolta fondi online e si coglie l’occasione per rinnovare l’invito a chiunque lo desideri a dare il suo libero contributo.



Rimini Smoke Box vanta una serie di patrocini con: Cultura Democratica; dnA Rimini: difesa natura, animali ambiente; Guardie Ecozoofile FareAmbiente Rimini; Let’s Clean Up Europe; L’Umana Dimora Rimini e RiGenerazione Italia. Dispone di un proprio gruppo Facebook e di un canale Instagram da dove si possono seguire tutti gli sviluppi e aggiornamenti sulle iniziative.



Per eventuali segnalazioni o richieste di informazioni su RSB, si può scrivere a riminismokebox@outlook.it, mentre per il comitato a rimini@rigenerazioneitalia.it.