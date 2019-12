Eventi nel week end prima di Natale: dove andare dal 20 al 22 dicembre a Rimini

Eventi

Rimini

| 11:00 - 19 Dicembre 2019

Foto dal post su facebook del Comune di Rimini.

Gli eventi di questo fine settimana sono speciali, perchè avvolti in un'atmosfera unica: tra luci e musiche natalizie. Vediamo quali sono gli appuntamenti più interessanti per trascorrere un week end a Rimini dal 20 al 22 dicembre.



IN EVIDENZA



Rimini riabbraccia il suo maestro: a Castel Sismondo, cuore della sua Rimini, è allestita la mostra “Fellini 100. Genio immortale. La mostra”. Inaugurata lo scorso 14 dicembre, rimarrà aperta fino al 15 marzo 2020. L’esposizione è anche una sorta di anticipazione del progetto del nuovo Museo Fellini, che si svilupperà tra Castel Sismondo, Piazza Malatesta e il Cinema Fulgor e aprirà al pubblico a fine 2020.



MUSICA



Rimini San Fortunato, martedì 24 dicembre: concerto per la Notte di Natale. L’Orchestra d’archi Rimini Classica esegue uno dei capolavori assoluti di ogni tempo. La Notte più magica dell’anno e la musica: un connubio perfetto in uno dei luoghi più belli della città di Rimini, l’Abbazia di Scolca di San Fortunato. Il programma è adatto a tutti, anche achi si approccia alla musica classica per la prima volta. Orario: 20.30 Tariffa d'ingresso: 12 €. Tariffe ridotte: 8 € ragazzi fino 14 anni. Vedi notizia completa.



Rimini centro storico: in occasione delle celebrazioni per il Natale, domenica 22 dicembre alle ore 17, il gruppo corale e strumentale Aerco (Associazione Emiliano Romagnola Cori di Ispirazione Popolare) "Laura Benizzi" propone una serata di canti natalizi al Teatro degli Atti. A dirigere il Gruppo Corale e Strumentale, formato da 31 elementi, il Direttore Pietro Ceccarelli. Sempre domenica 22 dicembre alle ore 16, Coro Carla Amori" propone una serata di canti natalizi alla Chiesa del Crocifisso. A dirigere il Gruppo Corale, formato da 34 elementi, il Direttore Andrea Angelini. Ingresso libero.



Anche con la sesta edizione di Contaminando, Rimini Classica prosegue nelle sue grandi contaminazioni: sabato 21 dicembre al Teatro Tarkovsky di San Giuliano Mare, saranno protagonisti l’Orchestra Rimini Classica di 20 elementi. In scaletta: The Wall, Shine on you crazy diamond, Wish you were here, Money, solo per citarne alcuni. Inizio concerto ore 21. Ingresso: biglietti non numerati: Platea € 20.00 Galleria € 15.00. Tariffe ridotte: 15 € ragazzi fino 14 anni.



Allegria, entusiasmo e felicità pervaderanno i teatri di Coriano e Verucchio in due magiche serate in pieno clima natalizio: venerdì 20 a CorTe e sabato 21 al Pazzini imperdibile concerto gospel in compagnia degli artisti d’oltreoceano Nate Brown & One Voice. Leggi la notizia completa.



PER LA FAMIGLIA



Il Presepe Vivente è un gesto di memoria che da anni le scuole gestite dalla Karis Foundation propongono a tutta la città e i suoi ospiti. Domenica 22 dicembre nel centro storico di Rimini alle ore 16.30 vi sarà l'apertura dei quadri viventi presso l'Arco d’Augusto, mentre alle ore 17 avrà inizio la sacra rappresentazione. Anche quest’anno, l’evento è animato dagli alunni delle Scuole della Fondazione Karis, che, insieme ai loro insegnanti e familiari, faranno memoria della nascita di Gesù. Leggi la notizia completa.



Domenica 22 dicembre, presso il pontile G, festa di inaugurazione del Presepe in Darsena di Rimini, allestito sulle barche storiche di Vele al Terzo Rimini, in memoria di "Tete", Stefano Venturini. Sul posto anche una mostra di cartoline dei film di Fellini e l'angolo della Bottiglia dei Desideri, dove i visitatori possono lasciare il proprio desiderio per l'anno nuovo. Leggi la notizia completa.



A Santarcangelo l'EcoNatale. Sono una quarantina gli eventi in programma fino al 6 gennaio fra mercatini, concerti, spettacoli, mostre e presepi, mentre le luminarie che abbelliscono i borghi del centro con i versi dialettali dei poeti santarcangiolesi quest’anno sono presenti anche in alcune frazioni con il simbolo caratteristico della chiocciola di Cittaslow. Leggi la notizia completa.



Rimini: allestito nella splendida cornice dell’Arco d’Augusto, lunedì 23 dicembre sarà inaugurato il tradizionale presepe realizzato dai ragazzi dell'Associazione Sergio Zavatta Onlus, che rimarrà in esposizione fino all’Epifania.





Fino a domenica 12 gennaio 2020 tornano a Rimini i presepi di sabbia nella splendida cornice del mare d'inverno. Gruppi scultorei a grandezza naturale danno vita a Natività di sabbia e a spettacolari scenografie natalizie, create dagli artisti della sabbia. La tradizione del Natale rivive sulla spiaggia di Rimini, con i presepi di sabbia giganti sulla spiaggia di Marina Centro presso i bagni 3-4 e, a Torre Pedrera, al bagno 65. Leggi la notizia completa.



E’ tendoun, fino al 6 gennaio 2020 a Viserbella, via Porto Palos, bagno 53. Una tensostruttura a due passi dal mare dove si potranno trascorrere tutte le sere in compagnia tra tombole, spettacoli, commedie dialettali, musica da ballo…e il cenone di San Silvestro. Appuntamenti pomeridiani e serali. Ingresso libero.



TEATRO



Al Teatro Galli, Piazza Cavour Rimini andrà in scena, venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 dicembre, lo spettacolo tratto da un opera di William Shakespeare, con Franco Branciaroli e Roberto Herlitzka diretti da Antonio Calenda. L'opera, si sviluppa attorno la figura più tragicomica tra i personaggi shakespeariani: Falstaff. Il cavaliere, grasso e vanaglorioso, che appare già nello "Enrico IV" e "Le allegre comari di Windsor", viene affiancato in questa opera dal suo servo, personaggio antitetico, attraverso cui si evidenzia un confronto scontro che è perno della narrazione. Leggi la notizia completa.



CULTURA



In occasione del Capodanno più lungo del mondo, il Museo della Città e la Domus del Chirurgo di Rimini rimangono aperti per visite straordinarie. Periodo di svolgimento: 8, 23, 25, 26, 30, 31 dicembre 2019; 1, 6 gennaio 2020. Ingresso a pagamento.



SPORT



Domenica 22 dicembre, scattera dal Piazzale Fellini alle ore 10 la Rimini Christmas Run, la corsa di Natale alla portata di tutti runners: principianti, evoluti e per le famiglie. Un percorso di 8 km, 4 per la corsa non competitiva, ideale per scambiarsi anche gli auguri di Natale. Si invitano tutti i partecipanti ad indossare il vestito di Babbo Natale per creare un vero Spirito Natalizio della Rimini Christmas Run. Leggi la notizia completa.