Domenica inaugura il 'Presepe in Darsena' a Rimini in memoria di "Tete", Stefano Venturini

| 15:47 - 18 Dicembre 2019

Panorama porto darsena di Rimini.

Domenica 22 dicembre, presso il pontile G, festa di inaugurazione del Presepe in Darsena di Rimini, allestito sulle barche storiche di Vele al Terzo Rimini, in memoria di "Tete", Stefano Venturini. Sul posto anche una mostra di cartoline dei film di Fellini e l'angolo della Bottiglia dei Desideri, dove i visitatori possono lasciare il proprio desiderio per l'anno nuovo. La festa inizia alle ore 17 con la fiaccolata subacquea. Seguirà alle ore 17.30 l'accensione e la benedizione del presepe. Babbi Natale luminosi giungono in moto d'acqua per distribuire i doni a tutti i bambini presenti (ore 18). Non mancheranno panettone, dolci e cioccolata calda per tutti (ore 18.30). In caso di mal tempo, la festa è rimandata a lunedì 23 dicembre alla stessa ora. E' possibile visitare il presepe fino al 6 gennaio 2020. Ingresso libero.



Programma

ore 17, Arrivo fiaccolata subacquea

ore 17.30, Accensione e benedizione del presepe

ore 18.00, Arrivo dei Babbi Natale Luminosi in moto d'acqua

ore 18.30, Scambio degli auguri, panettone, dolci, cioccolata calda per tutti